Премьера сразу трех новых серий состоится на сервисе 12 августа.

Телеканал HBO Max представил первый тизер нового сезона супергеройского сериала под названием "Титаны".

Премьера сразу трех новых серий состоится на сервисе 12 августа.

В основе сюжета классические комиксы DC — New Teen Titans Джорджа Переса и Мерва Вулфмана.

Первый сезон "Титанов" вышел в октябре 2018 года и рассказывал о Рейвен, которая обратилась за помощью к бывшему напарнику Бэтмена Робину, чтобы остановить своего злого отца Тригона. В процессе к ним присоединились и другие герои, которые начинают вместе бороться со злом.

Читайте такжеHBO Max показал первый трейлер перезапуска сериала "Сплетница" (видео)Во втором сезоне, который вышел в сентябре 2019 года, Титаны противостоят наемнику Детстроуку. К команде супергероев присоединились дочь злодея Разрушительница, Супербой с псом Крипто, Аквалэд, Чудо-девушка и постаревший Брюс Уэйн в исполнении Иэна Глена ("Игра престолов"), передает 112ua.tv.

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Автор: Ирина Погорелая