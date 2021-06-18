Телеканал HBO Max представил первый тизер нового сезона супергеройского сериала под названием "Титаны".
Премьера сразу трех новых серий состоится на сервисе 12 августа.
В основе сюжета классические комиксы DC — New Teen Titans Джорджа Переса и Мерва Вулфмана.
Первый сезон "Титанов" вышел в октябре 2018 года и рассказывал о Рейвен, которая обратилась за помощью к бывшему напарнику Бэтмена Робину, чтобы остановить своего злого отца Тригона. В процессе к ним присоединились и другие герои, которые начинают вместе бороться со злом.
Читайте такжеHBO Max показал первый трейлер перезапуска сериала "Сплетница" (видео)Во втором сезоне, который вышел в сентябре 2019 года, Титаны противостоят наемнику Детстроуку. К команде супергероев присоединились дочь злодея Разрушительница, Супербой с псом Крипто, Аквалэд, Чудо-девушка и постаревший Брюс Уэйн в исполнении Иэна Глена ("Игра престолов"), передает 112ua.tv.
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