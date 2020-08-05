Вышел полный трейлер второго сезона популярного сериала "Пацаны" (видео)

Судя по ролику, зрителей ждут всё те же отвязные схватки супергероев.

Amazon Prime Video выпустил полноценный трейлер второго сезона «Пацанов». Премьера состоится 4 августа. Судя по ролику, зрителей ждут всё те же отвязные схватки супергероев.

«Пацаны» - американский супергеройский сериал, созданный Эриком Крипке на основе одноимённого комикса Гарта Энниса и Дарика Робертсона, в разное время издававшегося DC Comics и Dynamite Entertainment. Премьера шоу состоялась 26 июля 2019 года на Amazon Prime Video. Ещё до премьеры сериал был продлён на второй сезон.

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4 сентября для просмотра станут доступны три серии второго сезона «Пацанов», а остальные пять будут выходить по одной в неделю.

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