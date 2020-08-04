Появился дублированный трейлер фильма "Тесла" с Итаном Хоуком в главной роли (видео)

"Тесла" - это несколько осовремененный рассказ о жизни и карьере Николы Теслы, о его соперничестве с Томасом Эдисоном и отношениях с дочерью американского предпринимателя Дж. П. Моргана.

Появился дублированный трейлер биографической драмы "Тесла" с Итаном Хоуком в главной роли.

Читайте такжеСтал известен еще один участник новых "Танцев со звездами""Тесла" - это несколько осовремененный рассказ о жизни и карьере Николы Теслы, о его соперничестве с Томасом Эдисоном и отношениях с дочерью американского предпринимателя Дж. П. Моргана. Это захватывающая история человека, чьими изобретениями пользуются ежедневно, даже не подозревая, что в их основе лежат гениальные провидческие идеи, которые прошли через много препятствий на пути к своей реализации.

В ролях: Итан Хоук («Великолепная семерка»), Кайл МакЛоклен (сериал «Твин Пикс»), Анна Гросс («Джокер»), Йен Литгоу, Ив Хьюсон и другие.

Фильм выйдет на экраны 20 августа.

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