В новой экранизации культовой серии комиксов главную роль получил Билл Скарсгард.

Новая версия культовой франшизы "Ворон" (The Crow) и одновременно ее перезапуск выйдет в широкий украинский прокат 22 августа 2024 года. В целом это будет пятый фильм франшизы.

Как сообщила компания Adastra Cinema, главным героем новой экранизации культового комикса Джеймса О'Барра останется музыкант Эрик Дрейвен. Вместе со своей девушкой Шелли Вебстер он погибает от рук жестоких злодеев, которые контролируют весь город. Но жажда мести за любимую оказывается сильнее смерти – Эрик восстает из мертвых и ступает на путь возмездия. Повсюду его сопровождает Ворон – мистическая птица, которая уносит души в страну мертвых, но может помочь в борьбе за справедливость.

Главную роль в фильме получил Билл Скарсгард, известный по экранизациям бестселлеров Стивена Кинга "Оно" и "Оно 2". Также актер прославился работами в таких суперхитах, как "Джон Уик 4", "Дэдпул 2", "Атомная блондинка", "Вечные" и "Варвар".

Певица, танцовщица и модная икона FKA Twigs ("Милый мальчик") получила роль Шелли, а главного антагониста сыграл Дэнни Хьюстон ("Люди Икс: Росомаха", "Робин Гуд", "Падение Ангелов", "Битва Титанов", "Чудо-Женщина").

Режиссером фильма стал Руперт Сандерс ("Белоснежка и охотник", "Призрак в доспехах"). При создании фильма он сосредоточился на темах горя и морали и создал "темный роман". Сандерс также выступил соавтором сценария, который он посвятил Брендону Ли – исполнителю главной роли в первой экранизации культового комикса, который трагически погиб во время съемок, и назвал Билла Скарсгарда "преемником" легендарного Ли.

Как сообщал УНИАН, первый трейлер нового "Ворона" вышел 14 марта 2024 года. Тогда же сообщалось, что он должен выйти в прокат в июне этого года. Позже релиз фильма в США перенесли на 23 августа 2024 года.

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