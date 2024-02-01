Киноленты уже можно посмотреть легально на платформе Кино и телевидения Киевстар ТВ.

Украинским зрителям на Киевстар ТВ стали доступны свежие кинохиты: музыкальное фэнтези "Вонка" с Тимоти Шаламе в главной роли, диснеевский мультфильм "Желание", супергеройский фильм "Марвелы" и приквел "Голодных игр" - лента Фрэнсиса Лоуренса "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях".

Выбирайте новинку, которая вам нравится, запасайтесь попкорном и отправляйтесь в путешествие по этому киномиру.

Музыкальный фэнтезийный фильм рассказывает удивительную историю о том, как величайший в мире изобретатель, фокусник и шоколатье стал тем Вилли Вонкой, которого мы знаем сегодня. В начале киноленты юный Вонка прибывает в живописный неназванный городок, который чем-то напоминает Рим или Лондон. Желая открыть магазин, который славится своим шоколадом, еще молодой и бедный Вилли обнаруживает, что этой индустрией управляет картель жадных шоколатье. Полный идей и решимости парень начинает кусочек за кусочком менять систему, отделяющую его от заветной мечты.

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История рассказывает о сообразительной девушке-идеалистке, которая загадывает столь сильное желание, что на него откликается космическая сила — маленький шарик безграничной энергии. Чтобы спасти свой народ, они противостоят злому королю. Ведь когда воля одного смелого человека сочетается с магией, могут происходить удивительные вещи.

Фэнтезийный приключенческий боевик, в котором героине Кэрол Дэнверс удалось найти себя, одержав победу над тиранами Кри и отомстив Абсолютному интеллекту. Но из-за непредвиденных последствий ей приходится взять на себя бремя дестабилизированной Вселенной. Однажды долг зовет Капитан Марвел в аномальную червоточину, связанную с Кри. Там силы Кэрол вступают в неожиданную связь с силами ее супер-поклонницы Камалы Хан, известной как Миз Марвел, и названной племянницы Моники Рэмбо, астронавтки космической станции Т.Е.С.А.К. И вот такое необычное трио должно объединиться и научиться работать слаженно, чтобы спасти вселенную. А будут называть их Марвелы.

История о молодом Кориолане, который является последней надеждой его рода, некогда гордого клана Сноу, впавшего в немилость послевоенного Капитолия. Поскольку его состояние и жизнь находятся под угрозой, Сноу неохотно становится наставником Люси Грей Берд, трибьюта бедного Дистрикта 12. Но после того, как Люси Грей очаровывает публику Панема, Сноу видит возможность изменить их судьбу. Несмотря на то, что все, над чем он работал, висит на волоске, Сноу объединяется с Люси Грей, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Разрываясь между добром и злом, Сноу отправляется в погоню со временем, чтобы выжить и выяснить — в конце концов он станет певчей птицей или змеей.

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Смотреть Киевстар ТВ можно с любого устройства: телевизора, планшета, ноутбука или смартфона. Платформа кино и телевидения насчитывает более 370 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу и содержит наибольшее количество видеоконтента, изготовленного в Украине среди других Отт-платформ.

Напомним, Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, предоставляющая пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагающая эксклюзивные допремьерные показы проектов.

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