Традиционно мероприятие состоится во дворце, расположенном на набережной Круазет.

Перенесенный с мая на июль 74-й Международный Каннский кинофестиваль открывается сегодня вечером во Франции на Лазурном берегу. Этот фестиваль станет первым с 2019 года. В 2020 году кинофестиваль отменили из-за пандемии коронавируса.

Традиционно мероприятие состоится во дворце, расположенном на набережной Круазет. Президент киносмотра Пьер Лескюр и генеральный директор Тьерри Фремо приложилимного усилий ради того, чтобы в этом году фестиваль состоялся несмотря на коронавирус.

Как сообщили ТАСС в оргкомитете кинофорума, фестиваль проводится при строгих санитарных мерах. Для присутствия на площадках киносмотра каждые 48 часов необходимо проходить тест на коронавирус или же представить сертификат о вакцинации препаратами, одобренными в Евросоюзе.

Число зрителей в залах ограничено. На всей территории фестиваля посетителям строго предписано носить маски и пользоваться антисептическим гелем. Сенсорные диспенсеры установлены при входах во все залы.

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Претенденты на главную награду кинофестиваля

Среди претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" - работы итальянского мэтра Нанни Моретти "Три этажа" (Tre Piani), американского постановщика Шона Пенна "День флага" (Flag Day), музыкальная картина "Аннетт" (Annette) француза Леоса Каракса, лента нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Непорочная дева" (Benedetta), авторская картина японца Рюсаке Хамагучи "Ты можешь водить мою машину" (Drive my car).

Жюри 74-го Каннского кинофестиваля

Лицом 74-го Каннского кинофестиваля стал американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Спайк Ли, возглавивший в этом году жюри главного конкурса. Его портрет на фоне пальм и взмывающих в небо птиц помещен на официальной афише, авторство которой принадлежит в этом году канадскому фотографу Бобу Питерсену. В состав жюри под его руководством входят представители кинематографии пяти континентов - трое мужчин и пять женщин, среди которых певица Милен Фармер и актриса Мелани Лоран. Именно эта команда и должна присудить награду по "гамбургскому счету". Свое решение члены жюри будут готовы объявить на двенадцатый день фестиваля, вечером 17 июля.

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Автор: Ирина Погорелая