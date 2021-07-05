В этом году фестиваль пройдет с 6 по 17 июля вживую.

С 6 по 17 июля во французском городе Канн пройдет ежегодный кинематографический Каннский фестиваль. В конкурсе могут учавствовать картины, снятые не позднее за год до фестиваля, и не участвовавшие в других конкурсах. В конце фестиваля жюри вручают награды лучшим фильмам. Самым престижным из призов считается "Золотая пальмовая ветвь". В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс не проводился.

Основаня конкурсная программа фестиваля

Анетт (Леос Каракс);

Французский вестник. Приложение к газете Либерти (Уэс Андерсон);

Непорочная дева (Пол верховен);

Петровы в гриппе (Кирилл Серебренников);

Память (Апичатпонг Вирасетакул);

Париж, 13-й район (Жак Одиар);

День флага (Шон Пенн);

Герой (Асгар Фархади);

Three Floors (Нанни Моретти);

La fracture (Катрин Корсини);

Остров Бергмана (Миа Хансен-Лев);

Casablanca Beats (Набиль Аюш);

Купер номер шесть (Юхо Куосманен);

История моей жены (Ильдико Эньеди);

Садись за руль моей машины (Рюсукэ Хамагути);

Худший человек на свете (Йоаким Триер);

Les Intranquilles (Жоаким Лафосс);

Tout s’est bien passé (Франсуа Озон);

Red Rocket (Шон Бэйкер);

Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон);

Nitram (Джастин Курзель);

Lingui (Махамат-Салех Харун);

Титан (Джулия Дюкорно);

Внеконкурсная программа

The Velvet Underground (Тодд Хейнс);

Тихий омут (Том МакКарти);

In His Lifetime (Эмманюэль Берко);

Чрезвычайна ситуация (Хан Джэ-рим);

Bac Nord (Седрик Жименес);

Бабий Яр (Сергей Лозница);

Алина, голос любви (Валери Лемерсье);

Полуночные показы

Oranges sanguines (Жан-Кристоф Мерисс)

Спецпоказы

CAHIERS NOIRS (Шломи Элькабец);

Mariner of the mountains (Карим Айнуз);

H6 (Yé Yé);

Джон Ф. Кеннеди: В зазеркалье (Оливер Стоун);

Mariner of the mountains (Карим Айнуз);

Программа Особый взгляд

Разжимая кулаки (Кира Коваленко);

После Янга (Когонада);

Prayers for the Stolen (Татьяна Уэсо);

BONNE MERE (Афсиа Эрзи);

Дело (Алексей Герман);

Blue Bayou (Джастин Чон);

Commitment Hasan (Hasan Semih);

Фреда (Жессика Женьес);

Невиновные (Эскиль Вогт);

Lamb (Вальдимар Йоханнссон);

Moneyboys (B.C Yi);

Un Monde (Лаура Вандел).

Жюри конкурса

Фестиваль в этом году возглавит американский кинорежиссер Спайк Ли, известный по фильмам "Олдбой", "Черный клановец" и "25-ый час". Он станет первым темнокожим главой жюри в истории фестиваля.

Другие члены жюри: актриса Мэгги Джилленхол, Мелани Лоран ("Дни славы", "Бесславные ублюдки"), Сон Кан Хо (звезда фильма "Паразиты"), Тахар Рахим ("Пророк", "Прошлое"), Мати Диоп, Джессика Хауснер ("Малыш Джо"), Клебер Мендонса Филхо.

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Автор: Екатерина Пулатова