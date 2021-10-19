Премьера 2-го сезона состоится 19 ноября 2021 года.

Сегодня, 19-го октября, на стриминговой платформе Hulu будет показан первый трейлер второго сезона сериала "Великая", который рассказывает о приходе к власти императрицы Российской империи Екатерины Великой.

Екатерину Великую и ее мужа Петра III — сыграют голливудская актриса Эль Фэннинг и британец Николас Холт. В новом сезоне появится героиня — мать императрицы, немецкая принцесса Иоганна Гольштейн-Готторпская, которую исполнила Джиллиан Андерсон.

Читайте также"Игра в кальмара" принесла Netflix почти $900 миллионов за месяц - BloombergКак известно, в 2018 году создатели начали работу над этим сериалом. Спустя два года, в 2020 году, состоялась премьера.

Напомним, ранее УНИАН писал, что студия Warner Bros. Pictures представила трейлер фильма режиссера Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в двух главных ролях - супергероя в маске и миллиардера-затворника.

Автор: Каролина Гайдук