Теннант не сдержался во время вручения премий.

Ведущий кинопремии BAFTA и шотландский актер Дэвид Теннант прямо со сцены высмеял фильм "Анора", в котором снялся российский актер, поддерживающий полномасштабное вторжение в Украину, Юрий Борисов.

По сюжету фильма секс-работница из Бруклина влюбляется в российского олигарха. Конечно, это спровоцировало шутки о картине.

"Мы должны вспомнить фильм "Анора", историю о молодой женщине, которая влюбилась в сына российского олигарха. Где нормальные люди вообще встретят такого — на путиндере?" – пошутил ведущий.

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Интересно, что режиссером ленты стал американец Шон Бейкер. Кроме BAFTA, он также подал фильм и на другие престижные премии, среди них "Золотой глобус" и "Оскар", который состоится 3 марта 2025 года.

Что известно о Юрии Борисове

Юрий Борисов молчит о полномасштабном российском вторжении, однако он снимается в пропагандистских фильмах РФ и продвигает нарративы Кремля.

Кстати, путинист является фигурантом в базе сайта "Миротворец".

23 января 2025 года Борисов был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший актёр второго плана". Однако удастся ли ему победить в этой номинации - пока неизвестно.

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