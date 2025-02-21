Еще задолго до "Песни льда и пламени", ставшей основой сериала "Игра престолов", американский писатель Джордж Мартин создал другой впечатляющий фантастический мир, который уже скоро оживет в кино.

13 марта 2025 года в кинотеатрах Украины стартует эпический фэнтези-экшн "В Затерянных землях" (In the Lost Lands) – новый фильм режиссера Пола В. С. Андерсона ("Обитель зла", "Три мушкетера") с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой в главных ролях.

Накануне старта проката УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema, украинским дистрибутором ленты, рассказывает все, что нужно знать перед погружением в этот темный постапокалиптический мир, созданный воображением одного из самых популярных фэнтези-писателей современности.

О чем фильм

Мир, каким мы его знали, лежит в руинах. Цивилизация была уничтожена. Немного выживших людей живут в Городе под Горой, который оберегает их от опасностей, подстерегающих за пределами городских стен в руинах Затерянных земель. Но Город под Горой также опасен: здесь царит угнетатель, Властелин, однако его время истекает. Вместе с Властелином городом правит Королева и лидер религиозного культа Патриарх, которые также имеют противоречия между собой.

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Ведьма Грей Элис не склоняет голову перед правителями – она свободомыслящая, жестокая, умная и независимая. К тому же она может исполнить желание. И все же она предупреждает каждого, кто приходит к ней: "Будьте осторожны с тем, чего желаете. Я исполню ваше желание, но вам могут не понравиться последствия". Однажды ей придется рискнуть и выполнить опасное желание Королевы – и отправиться для этого в Затерянные земли. Ее проводником становится суровый и бесстрашный авантюрист и стрелок Бойз. И вместе они отправляются в разрушительный мир, где должны не только осуществить желание Королевы, но и, что самое главное, выжить.

Невероятно атмосферный, мрачный и приправленный юмором

Именно так высказался о фильме "В Затерянных землях" автор этой истории Джордж Мартин, который уже успел посмотреть ленту. Мартин в первую очередь известен как автор книжного цикла "Песнь льда и пламени", по которому был снят сериал "Игра престолов". Но историю о Грей Элис он написал гораздо раньше: эта новелла впервые была опубликована еще в 1982 году.

Она попала к режиссеру, продюсеру и сценаристу Полу В. С. Андерсону семь лет назад. "Это был долгий путь на большой экран", – признается Андерсон. История была впервые предложена ему Константином Вернером, немецким продюсером и сценаристом, который приобрел права на три истории Джорджа Мартина еще до того, как вышла "Игра престолов". "Это было до того, как Джордж стал величайшим телевизионным феноменом, – отмечает Андерсон, – Все эти три истории рассказывают о любви, но о любви в версии Джорджа Мартина".

Из этих трех историй именно "В Затерянных землях" Андерсон считал самой сильной. Сценарий на ее основе разрабатывался около трех лет, а спродюсировал ленту Джереми Болт, с которым Пол В. С. Андерсон работал над франшизой "Обитель зла".

"Мне очень понравилось в коротком рассказе Джорджа Мартина то, что это искаженная история любви с довольно неожиданным финалом, – говорит режиссер. – Для меня это была отличная возможность создать приключенческий фильм, где ведьма и стрелок отправляются в приключение вместе и влюбляются по дороге". Андерсон чувствовал себя вдохновленным фильмами, которые он любил в детстве, особенно спагетти-вестернами шестидесятых и семидесятых годов. "Мне нравятся истории о людях, которые вынуждены отправляться в приключение вместе, даже если они не доверяют друг другу, как, например, в фильме "Хороший, плохой, злой", – говорит он.

Семейное дело

Есть определенная ирония в том, что это уже не впервые всемирно известная актриса с украинскими корнями Милла Йовович играет у Пола В. С. Андерсона героиню по имени Элис. Ведь так же звали и ее героиню из культовой зомби-франшизы "Обитель зла", на съемках первой части которой, вышедшей еще в 2002 году, между актрисой и режиссером и завязался роман, который впоследствии привел к свадьбе, появлению на свет троих детей и заодно еще и многих хороших фильмов.

И предложив Йовович роль Грей Элис Пол Андерсон безусловно руководствовался не только личными чувствами, но и незаурядным талантом и большим опытом Миллы в жанре экшена.

"В Затерянных землях" – это очень темная сказка, но также это приключенческий экшен. Это так, будто Братья Гримм встречаются с научной фантастикой", – говорит Йовович. И добавляет, что события фильма разворачиваются в уникальном сеттинге: "Затерянные земли – это пустошь, которая оживлена магией и просто забирает людей и сводит их с ума. Она полна монстров и существ, которые могут вас схватить и убить. Это очень опасное место".

Но даже здесь находится место для любви. "Пол придал короткому рассказу Джорджа Мартина свой собственный очень особый поворот, превратив эту не очень длинную книгу в довольно эпическую и грандиозную приключенческую историю – так, как может только он, – рассказывает Милла. - В этом фильме есть все элементы, необходимые для того, чтобы такая история работала: очень романтичные образы, прекрасные диалоги, замечательные персонажи, и все это – с силой фильма Пола Андерсона".

Постапокалипсис-вестерн, снятый... в Польше

"Я большой поклонник жанра фэнтези, – признается партнер Йовович по фильму Дэйв Батиста ("Стражи Галактики", "Дюна", "Бегущий по лезвию 2049"). – В этом фильме у нас есть волки, вампиры, демоны. Я это люблю! Но мне особенно понравился тот факт, что "В Затерянных землях" по сути является вестерном, а я всегда мечтал сняться в вестерне. Мои агенты знали об этом, и когда прислали мне этот сценарий, то добавили записку, что это не совсем вестерн, но читается как вестерн. Мне понравилось с первого слова, особенно мой персонаж, который напоминал героев Клинта Иствуда. Прочитав сценарий, я глубоко погрузился в творчество Пола и был сразу же поражен его ощущением визуального ряда и атмосферы. И, конечно, я был большим поклонником работы Миллы в течение многих лет. На самом деле, в наш первый съемочный день я не мог перестать щипать себя, потому что не мог поверить, что снимаюсь с Миллой Йовович!".

Фильм "В затерянных землях" создан в копродукции США, Канады и Германии, а сами съемки проходили на территории Польши. Лента отличается мощными сценами поединков, эпическими визуальными эффектами и цветокоррекцией, что формирует тревожный постапокалиптический мир, портал в который откроется в кинотеатрах Украины уже 13 марта.

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