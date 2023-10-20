Всего во время фестиваля "Молодость" киноманам покажут более 150 полнометражных и короткометражных фильмов.

С 21 по 29 октября 2023 года в столице будет проходить 52-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который является старейшим из всех действующих украинских кинособытий.

УНИАН подготовил подборку из пяти новых фильмов, которые стоит обязательно посмотреть в рамках фестиваля.

Степное

Степне (Украина, Германия, Польша, Словакия, 2023, драма)

События разворачиваются на фоне картинных зимних пейзажей Украины, опустевших сел и растущего отчуждения между людьми в постсоветском обществе. "Степное" – это история Анатолия, который возвращается домой из большого города, чтобы присмотреть за больной матерью. Тяжелая болезнь матери, встреча с братом и женщиной, которую он любит, заставляют мужчину задуматься над прожитой жизнью и прошлыми поступками. Вдруг, перед самой смертью, мать рассказывает Анатолию о сокровище, которое она спрятала в сарае.

Главную роль в фильме сыграл Александр Максяков, наиболее известный украинскому зрителю по второстепенным ролям в сериалах "И будут люди" и "Нюхач".

"Степное" является полнометражным дебютом украинского режиссера Марины Вроды, которая в 2011 году стала лауреатом "Золотой пальмовой ветви" на Каннском кинофестивале за короткометражный фильм "Кросс".

Мировая премьера "Степного" состоялась в августе 2023 года, и он уже успел получить две награды Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария) – "Золотого Леопарда" за лучшую режиссуру и приз ФИПРЕССИ.

В рамках "Молодости" фильм будет соревноваться на главную награду "Международного конкурса".

Диско-бой

Disco Boy (Франция, Италия, Бельгия, Польша, 2023, драма/военный)

После трудного путешествия по Европе белорус Аляксей попадает в Париж, чтобы вступить во Французский иностранный легион – военный корпус, где царит чрезвычайно строгий отбор, но участие в котором позволяет любому иностранцу, даже нелегалу, получить французский паспорт. В дельте реки Нигер Джомо борется с нефтяными компаниями, которые угрожают выживанию его деревни. Тем временем его сестра Удока мечтает о побеге, понимая, что дома уже все потеряно. На грани жизни и смерти их судьбы переплетутся.

Главную роль в фильме исполнил немецкий актер Франц Роговский, который считается одним из самых перспективных европейских актеров современности. В частности, украинский зритель мог видеть его в фильмах "Тайная жизнь" Терренса Малика, "Хэппи-энд" Михаэля Ханеке, "Транзит" и "Ундина" Кристиана Петцольда, "Между рядами" Томаса Стубера и "Большая свобода" Себастьяна Майзе.

Снял фильм итальянский режиссер Джакомо Аббруццезе, чьи короткометражные фильмы были отмечены большим количеством наград европейских кинофестивалей.

Премьера "Диско-боя" состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2023 года, где он был номинирован в трех категориях и одержал победу в номинации "Лучшая операторская работа". В целом фильм получил положительные отзывы критиков.

Фильм будет представлен в программе "Международный конкурс" кинофестиваля "Молодость-2023".

Оставайся онлайн

Лишайся онлайн (Украина, 2023, драма/военный)

К главной героине фильма Кате случайно попадает ноутбук незнакомого мужчины. Девушка прячется от ракетных обстрелов дома, пытаясь найти владельца ноутбука, который исчез после российских ударов. Рискуя своей жизнью и жизнью близких, Катя пытается спасти незнакомых украинцев. Фильм "Оставайся онлайн" – это история обычных людей, у которых не остается выбора, кроме как стать настоящими героями.

Главные роли в фильме исполнили Елизавета Зайцева, Александр Рудинский (фильм "Лучшие выходные", сериал "Первые дни"), Гордей Дзюбинский, Роман Лях, Александр Ярема ("Памфир", "Уроки толерантности", "Номера") и другие.

Режиссером фильма выступила Ева Стрельникова, которая до этого много работала на телевидении.

Мировая премьера фильма состоялась в июле 2023 года. Он уже имеет в своем активе награду "Лучший первый игровой фильм" от Fantasia Film Festival, проходившего в Монреале (Канада).

В рамках "Молодости" фильм будет соревноваться на главную награду "Международного конкурса".

Ларой

LaRoy (США, 2023, криминал/триллер/комедия)

В центре сюжета фильма – мужчина по имени Рэй, который, узнав об измене жены, решает совершить самоубийство. Однако прежде чем он успевает нажать на курок, его случайно принимают за дешевого наемного убийцу. Понимая, что ему нечего терять, Рэй соглашается на эту грязную работу. Однако впоследствии мужчина начинает сомневаться в правильности своего выбора.

Главную роль в фильме исполнил Джон Магаро, наиболее известный нашему зрителю по фильмам "Оверлорд" и "Игра на понижение", а также сериалам "Оранжевый – хит сезона" и "Академия Амбрелла". Также у фильме задействован Стив Зан (первый сезон сериала "Белый лотос", фильмы "Сахара", "Война за планету обезьян").

Режиссером фильма выступил американский писатель Шейн Аткинсон. Это его полнометражный дебют.

Премьера фильма состоялась на фестивале Tribeca Film Festival в июне 2023 года. На Rotten Tomatoes фильм в настоящее время получил 100% одобрения от критиков.

На "Молодости"фильм покажут в рамках внеконкурсной программы "Полуночный сеанс".

Внутри желтого кокона

Inside The Yellow Cocoon Shell (Вьетнам, Франция, Сингапур, Испания, 2023, драма)

После гибели жены брата в ужасной мотоаварии в Хошимине, главный герой фильма Тьен должен доставить ее тело в родной городок. С ним отправляется племянник Дао, который чудом пережил столкновение. Среди мистических пейзажей вьетнамских селений Тьен начинает поиски своего старшего брата, который бесследно исчез много лет назад. Он стремится вернуть Дао отцу и даже не догадывается, что это путешествие заставит его поставить под сомнение все, во что он верил раньше.

Снял фильм вьетнамский кинорежиссер и сценарист Фам Тьен Ан, чьи короткометражные работы были отмечены рядом наград мировых фестивалей.

Мировая премьера ленты "Внутри желтого кокона" состоялась на 76-м Каннском кинофестивале в секции "Двухнедельник режиссеров", где фильм выиграл "Золотую камеру", которая вручается за лучший дебютный полнометражный фильм.

На "Молодости" фильм покажут во внеконкурсной программе "Фестиваль фестивалей".

Кинофестиваль "Молодость-2023" – что известно

Всего во время фестиваля "Молодость" киноманам будет показано более 150 полнометражных и короткометражных фильмов. Традиционно главным событием фестиваля станет международный конкурс, где за награды борются первые полнометражные игровые ленты, дебютные короткометражные и студенческие фильмы.

Главной локацией кинофестиваля станет столичный кинотеатр "Жовтень", тогда как открытие и церемония награждения победителей 52-й "Молодости" пройдут в кинотеатре "Краков".

Фильмом открытиф станет итальянская лента 1968 года "Ромео и Джульетта" режиссера Франко Дзефирелли. В этом году исполняется 100 лет с его дня рождения. Между тем, фильмом закрытия кинофестиваля "Молодость" станет лента польского режиссера Яна Кидава-Блонски "Секрет Розочки" об успешном депутате Европарламента, чью блестящую политическую карьеру и семейную идиллию разрушает внезапная террористическая атака, в результате которой погибает ее муж.

Вас также могут заинтересовать новости: