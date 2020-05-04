В Голливуде разрабатывают новый фильм по франшизе G.I. Joe - СМИ

К работе над сценарием хотят привлечь сценаристов Джо Шрэпнела и Анну Уотерхаус.

Компании Paramount и Hasbro разрабатывают новый фильм франшизы G.I. Joe.

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Как сообщает THR, детали проекта держатся в секрете, но к работе над сценарием хотят привлечь сценаристов Джо Шрэпнела и Анну Уотерхаус, известных по фильму «Опасная роль Джин Сиберг».

Предполагается, что фильм будет связан с грядущим сольным проектом о самом загадочном персонаже вселенной G.I. Joe – наемнике по прозвищу Snake Eyes. Таким образом продюсеры смогут перезапустить серию и создать киновселенную.

Франшиза G.I. Joe включает в себя серию игрушек, комиксов и мультфильмов. В 2009 году на экраны вышла масштабная экранизация франшизы под названием «Бросок кобры», а в 2013 году – ее сиквел.