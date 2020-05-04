В Голливуде разрабатывают новый фильм по франшизе G.I. Joe - СМИ
17:56, 04 мая 2020Кино и музыка
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К работе над сценарием хотят привлечь сценаристов Джо Шрэпнела и Анну Уотерхаус.
Кадр из фильма "Бросок кобры" (2009) / IMDB
Компании Paramount и Hasbro разрабатывают новый фильм франшизы G.I. Joe.
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Как сообщает THR, детали проекта держатся в секрете, но к работе над сценарием хотят привлечь сценаристов Джо Шрэпнела и Анну Уотерхаус, известных по фильму «Опасная роль Джин Сиберг».
Предполагается, что фильм будет связан с грядущим сольным проектом о самом загадочном персонаже вселенной G.I. Joe – наемнике по прозвищу Snake Eyes. Таким образом продюсеры смогут перезапустить серию и создать киновселенную.
Франшиза G.I. Joe включает в себя серию игрушек, комиксов и мультфильмов. В 2009 году на экраны вышла масштабная экранизация франшизы под названием «Бросок кобры», а в 2013 году – ее сиквел.
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