HBO Max убрал из проката фильм "Унесенные ветром" из-за обвинений в расизме

Сценарист "12 лет рабства" потребовал удалить картину на фоне протестов в США.

Стриминговый сервис HBO Max убрал из каталога фильм «Унесенные ветром» на фоне протестов против расовой несправедливости и полицейской жестокости в США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также"Слишком белый "Оскар": кинопремию обвинили в сексизме и расизмеСервис заявил о своём решении после колонки в Los Angeles Times сценариста «12 лет рабства» Джона Ридли, в которой тот потребовал у HBO Max убрать фильм из каталога.

«Этот фильм прославляет довоенный Юг. Этот фильм игнорирует ужасы рабства и увековечивает самые болезненные стереотипы о темнокожих людях и людях смешанной расы. Фильм поддерживает расизм, который провоцирует злых и скорбящих американцев выходить на улицы», – написал Джон Ридли.

В HBO Max заявили, что «Унесенные ветром» – это «продукт своего времени, показывающий расовые предубеждения, которые, к сожалению, были повсеместны в Америке». Представитель сервиса отметил, что фильм могут вернуть на платформу, но в таком случае его будет сопровождать примечание по поводу исторического контекста. Вырезать сцены с противоречивыми темами не станут.

Как известно, «Унесенные ветром» 1939 года рассказывает о событиях Гражданской войны, на фоне которых Скарлетт О'Хара пытается заново построить свою жизнь на плантации и найти любовь. Лента стала первой полнометражной цветной картиной и получила восемь «Оскаров».

Ранее УНИАН писал, что в США попрощались с Джорджем Флойдом, который скончался 25 мая после того, как был задержан полицией в Миннеаполисе. Его смерть вызвала волну протестов в стране и мире против неправомерных действий полиции.

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