64-летняя Мелисса Янделл Смит скончалась в собственном доме в окружении близких и друзей.

Скончалась актриса Мелисса Янделл Смит, сыгравшая в фильме "Земля кочевников", который получил "Оскар" за лучший фильм 2020 года.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

64-летняя Мелисса Янделл Смит скончалась в собственном доме в окружении близких и друзей еще 7 сентября. Но об этом стало известно только сейчас. Долгое время актриса боролась с раком.

Мелисса Янделл Смит была хорошей и близкой подругой актрисы Фрэнсис МакДорманд, которая сыграла главную роль в фильме. Они учились в Йельском университете, а также работали в Театре американской консерватории Сан-Франциско.

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"Земля кочевников" - о чем фильм

"Земля кочевников" - американский драматический фильм 2020 года, основанный на одноимённой документальной книге Джессики Брудер.

Сценаристом, монтажёром, продюсером и режиссёром картины является Хлоя Чжао.

Главная героиня, которау сыграла Фрэнсис Макдорманд, - пожилая американка, которая после смерти мужа и потери постоянной работы решает покинуть родной городок и странствовать по Америке, живя в фургончике и ведя кочевой образ жизни.

Премьера "Земли кочевников" состоялась 11 сентября 2020 года на 77-м Венецианском кинофестивале, где она завоевала главный приз - "Золотого льва". Картина также получила приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто.

Фильм получил всеобщее признание от критиков за режиссуру, сценарий, монтаж, операторскую работу и актёрскую игру, в особенности Фрэнсис Макдорманд.

На 93-й церемонии вручения наград премии "Оскар" "Земля кочевников" получила 6 номинаций, в результате получив премии "Лучший фильм", "Лучшая режиссура" и "Лучшая актриса" (Макдорманд). Хлоя Чжао стала второй женщиной-режиссёром в истории, получившей эту награду.

Фильм получил четыре номинации на "Золотой глобус", в итоге завоевав эту премию в категориях "Лучший драматический фильм" и "Лучший режиссёр".

Автор: Денис Прядко