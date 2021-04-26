За победу в номинации боролись восемь фильмов.

Сегодня, 26 апреля, состоялась церемония вручения премии "Оскар".

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За победу в номинации "Лучший фильм" боролись восемь картин. Среди которых были:

"Суд над чикагской семеркой"

"Земля кочевников"

"Отец"

"Иуда и Черный мессия"

"Манк"

"Минари"

"Девушка, подающая надежды"

"Звук металла"

При этом взял "Оскар" только один фильм - "Земля кочевников". Отметим, что режиссера фильма Хлою Чжао признали лучшей, а также взяла статуэтку главная актриса картины.

Отметим, что в номинации "Лучший фильм" киноэксперты практически единодушно отдавали победу "Земле кочевников" Хлое Чжао. Ей же пророчили звание лучшего режиссера за этот фильм.

Оскар 2021: онлайн-трансляція

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Автор: Диана Могилевич