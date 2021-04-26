Сегодня, 26 апреля, состоялась церемония вручения премии "Оскар".

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За победу в номинации "Лучший фильм" боролись восемь картин. Среди которых были:

  • "Суд над чикагской семеркой"
  • "Земля кочевников"
  • "Отец"
  • "Иуда и Черный мессия"
  • "Манк"
  • "Минари"
  • "Девушка, подающая надежды"
  • "Звук металла"

При этом взял "Оскар" только один фильм - "Земля кочевников". Отметим, что режиссера фильма Хлою Чжао признали лучшей, а также взяла статуэтку главная актриса картины.

Отметим, что в номинации "Лучший фильм" киноэксперты практически единодушно отдавали победу "Земле кочевников" Хлое Чжао. Ей же пророчили звание лучшего режиссера за этот фильм.

Оскар 2021: онлайн-трансляція

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Автор: Диана Могилевич