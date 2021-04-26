Назван лучший фильм / фото ua.depositphotos.com
Сегодня, 26 апреля, состоялась церемония вручения премии "Оскар".
Читайте такжеNetflix запускает реалити-шоу со знаменитостями TikTok
За победу в номинации "Лучший фильм" боролись восемь картин. Среди которых были:
- "Суд над чикагской семеркой"
- "Земля кочевников"
- "Отец"
- "Иуда и Черный мессия"
- "Манк"
- "Минари"
- "Девушка, подающая надежды"
- "Звук металла"
При этом взял "Оскар" только один фильм - "Земля кочевников". Отметим, что режиссера фильма Хлою Чжао признали лучшей, а также взяла статуэтку главная актриса картины.
Отметим, что в номинации "Лучший фильм" киноэксперты практически единодушно отдавали победу "Земле кочевников" Хлое Чжао. Ей же пророчили звание лучшего режиссера за этот фильм.
Оскар 2021: онлайн-трансляція
Другие новости УНИАН:
- "Оскар 2021": кто может получить заветную статуэтку – главные номинанты на премию
- Появился официальный тизер нового сезона "Декстера" (видео)
- "Золотая малина-2021": объявлены лауреаты антипремии Голливуда
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram