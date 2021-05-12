Ллойд был старейшим действующим актером в мире.

Американский актер Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Читайте такжеКиллиан Мерфи почтил память коллеги по "Острым козырькам" Хелен МаккрориОб этом сообщил его сын Майкл изданию The Hollywood Reporter. По данным портала oldest.org, Ллойд был старейшим действующим актером в мире.

Норман Ллойд родился в 1914 году. Его карьера началась в 30-е годы, он снялся более чем в 60 фильмах и телешоу. Среди его работ роли в картинах «Диверсант» и «Завороженный» режиссера Альфреда Хичкока. Он также снимался в фильме Чарли Чаплина «Огни Рампы». Кроме того, Ллойд известен как режиссер и продюсер, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая