Причины смерти музыканта не сообщаются.

Гитарист The Animals в 1963–1966 годах Хилтон Валентайн умер в возрасте 77 лет.

Читайте такжеУмер известный российский актер Василий ЛановойОб этом сообщила звукозаписывающая компания ABKCO Records со ссылкой на жену музыканта. Студия распоряжается каталогом песен группы.

«Мы вместе со всем музыкальным миром оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна, одного из основателей The Animals. Валентайн был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед»,— говорится в сообщении студии. Причины смерти не приводятся, передает kommersant.

Кто такой Хилтон Валентайн

Хилтон Валентайн родился в 1943 году. С его участием The Animals выпустила три альбома: The Animals (1964), Animal Tracks (1965) и Animalisms (1966). Имя Валентайна введено в Зал славы рок-н-ролла вместе с именами других участников группы. Группа в 1966 году распалась, но несколько раз воссоединялась, в том числе по инициатива Хилтона Валентайна в 1993 году.

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Автор: УНИАН