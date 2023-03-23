Сериал уже скоро выйдет на стриминговой платформе.

Украинский сериал "Поймать Кайдаша" появится на известной стриминговой платформе Netflix. Многосерийная кинолента, которая вышла в 2020 году и стала очень популярной, может получить новую волну славы.

Как сообщает "Суспильне", сериал "Поймать Кайдаша" выйдет на Netflix уже 29 марта. 12-серийная история, которая показывает современную версию "Кайдашевой семьи", написанной Иваном Нечуем-Левицким еще в 1878 году, получила немало положительных отзывов. В Украине этот сериал стал очень популярным.

Сериал "Поймать Кайдаша" - описание и трейлер

Сериал украинского режиссера Александра Тименко и шоураннера Натальи Ворожбит рассказывает о семье Кайдашей, члены которой пытаются жить в одном дворе и постоянно ссорятся. История показывает жизнь семьи на протяжении многих лет, с 2005 по 2014 год.

Две невестки живут под одной крышей и не могут найти общий язык со свекровью, каждая мечтает о счастье и гармонии, однако не все удается так, как они хотят. Интересная и чувственная история заканчивается открытым финалом, когда один из героев сериала идет не войну, которую в 2014 году РФ развязала в Украине.

Главные роли сыграли: Ирина Мак, Виктор Жданов, Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк, Григорий Бакланов и другие. После премьеры сериала актеры стали очень популярными, зрители оценили их перевоплощение.

Будет ли второй сезон сериала "Поймать Кайдаша"

Недавно Тарас Цымбалюк признавался, что он постоянно получает вопросы от фанатов. Некоторые зрители пересматривали сериал уже десятки раз и очень хотят знать, будет ли второй сезон сериала.

И если раньше Цымбалюк мог четко сказать, что продолжения "Поймать Кайдаша" не будет, то сейчас он считает, что все может быть. Сериал может показать новые события.

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