Участник показал свой талант во втором выпуске шоу "Україна має талант", который состоялся 30 октября.

Во втором выпуске шоу "Україна має талант" на сцену вышел афроамериканец Джуда Келечи, который исполнил авторскую песню о любви к баношу. Молодой человек поразил судей знанием украинского языка и чистым произношением.

Кроме того, "Юра из Коломыи" (именно так Джуда подписан в социальных сетях) смог рассмешить судей - Ксению Мишину, Женю Кота, Сергея Притулу и Лилию Подкопаеву. Притула признался, что у Джуды получается смешить людей лучше, чем у него. Также он посоветовал начинающему музыканту попробовать свои силы в стендапе.

Стоит отметить, что украинцы позитивно оценили выступление "Юры из Коломыи", несмотря на то, что он так и не услышал от судей четыре "да".

Отметим, Джуда Келечи родился в Мичигане. В Украину он прилетел всего семь лет назад, чтобы исполнить свою мечту и стать пластическим хирургом. Также он обрел популярность в Instagram после того, как начал публиковать каверы на популярные украинские композиции и записывать юмористические ролики.

Напомним, во втором выпуске шоу "Україна має талант" незрячий музыкант-виртуоз довел всех судей до слез.

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Автор: Диана Могилевич