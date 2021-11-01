Во втором выпуске шоу "Україна має талант" на сцену вышел афроамериканец Джуда Келечи, который исполнил авторскую песню о любви к баношу. Молодой человек поразил судей знанием украинского языка и чистым произношением.
Кроме того, "Юра из Коломыи" (именно так Джуда подписан в социальных сетях) смог рассмешить судей - Ксению Мишину, Женю Кота, Сергея Притулу и Лилию Подкопаеву. Притула признался, что у Джуды получается смешить людей лучше, чем у него. Также он посоветовал начинающему музыканту попробовать свои силы в стендапе.
Стоит отметить, что украинцы позитивно оценили выступление "Юры из Коломыи", несмотря на то, что он так и не услышал от судей четыре "да".
Отметим, Джуда Келечи родился в Мичигане. В Украину он прилетел всего семь лет назад, чтобы исполнить свою мечту и стать пластическим хирургом. Также он обрел популярность в Instagram после того, как начал публиковать каверы на популярные украинские композиции и записывать юмористические ролики.
Напомним, во втором выпуске шоу "Україна має талант" незрячий музыкант-виртуоз довел всех судей до слез.
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