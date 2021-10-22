Новая песня SHADU - это история о токсичности и зависимости в отношениях.

Украинская певица SHADU представила новую песню "Не делай мне волны", в которой она решила поднять тему токсичных отношений.

В новой песне, вышедшей на платформе Youtube, певица откровенно говорит тет-а-тет со своими чувствами, рассуждает и убеждает себя, что в первую очередь, собственное "Я" и чувство уверенности очень важны.

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"Это история о токсичных со зависимых отношениях. Моя героиня прекрасно понимает, что мужчина не готов на серьёзные отношения. Он появляется тогда, когда хочет. Тем не менее только у неё зарождаются новые отношения, он сразу становится на пути, так как не может ее отпустить. Поэтому вся ее жизнь как на волнах - то вверх, то вниз", - говорит артистка, все творчество которой построено на мотивации и поддержке женщин.

Над звучанием песни работал саунд-продюсер Вадим Поротков (Meyer Rekordz). Лирическую композицию певица подкрепила mood-video.

Как сообщал УНИАН, ранее певица SHADU рассказала, что во время отпуска в Париже попала в неприятный инцидент.

SHADU (настоящее имя - Ксения Шадурская) - украинская певица и блогер, сонграйтер и режиссер. До начала сольного проекта работала режиссером на топовых телеканалах страны.

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Автор: Виолетта Орлова