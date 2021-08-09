По словам Ксении Шадурской, 14 февраля ее жизнь разделилась на "до" и "после".

Украинская певица и блогер, в прошлом режиссер топовых украинских телеканалов Ксения Шадурская, откровенно поделилась историей создания сольного проекта SHADU.

"14 февраля моя жизнь разделилась на "до" и "после". С этого дня началась тяжелая борьба за жизнь самого родного для меня человека. Когда видишь смерть, а она точно была рядом, я чувствовала ее запах, твоё сознание меняется. Ты уже никогда не сможешь быть прежней. Мне кажется за ту ночь я повзрослела, а может и постарела на 10 лет", - говорит певица.

SHADU пришлось бросить работу на телевидении, чтобы ухаживать за мужем после инсульта. Целью ее жизни в тот момент стала миссия поднять его на ноги. И ей это удалось, муж нашел силы и мотивацию быть с ней. Именно этот неприятный случай стал настоящим чудом, после которого Ксения начала сольный проект SHADU.

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"Каждая моя песня - это история. Главный месседж - мне очень хочется, чтобы девушки, женщины наконец-то смогли любить и ценить себя. Потому что ещё раз говорю: жизнь непредсказуемая штука, она можно оборваться в любой момент" ,- делится опытом SHADU.

Время лечит, так и случилось в этом случае, певица продолжает помогать мужу реабилитироваться после инсульта. Общими усилиями уже есть первые результаты. Мужчина чувствует себя лучше и идет на поправку. Между тем, SHADU пишет новые песни, которые магическим образом помогают и мотивируют девушек и женщин.

Кто такая Ксения Шадурская:

SHADU - украинская певица и блогер, сонграйтер и режиссер. До начала сольного проекта работала режиссером на топовых телеканалах страны. В 2020 году после инсульта мужа начала сольный проект.

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Автор: Диана Могилевич