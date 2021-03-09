Группа полностью переписала песню для конкурса.

9 марта состоялась премьера клипа и конкурсной версии песни «Шум» представителей Украины на Евровидении-2021 группы Go_A Band.

Читайте такжеЗеленский присвоил государственные награды более ста выдающимся украинкамНовая песня вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях.

Группа рассказала, что полностью переписала песню, с которой выступит на песенном конкурсе. Это и не понравилось многим комментаторам.

По их словам, первая версия песни «Шум» звучала лучше и мелодичнее. Теперь многие комментаторы убеждены, что мелодия не будет такой запоминающейся для иностранцев.

Другие комментаторы остались довольны песней. Они считают, что группа покорит жюри и зрителей конкурса.

Евровидение-2021: что известно

Конкурс состоится в Роттердаме в мае.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней «Шум».

На Евровидении-2021 Россию представит певица Manizha.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Людмила Жерновская