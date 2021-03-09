9 марта состоялась премьера клипа и конкурсной версии песни «Шум» представителей Украины на Евровидении-2021 группы Go_A Band.
Читайте такжеЗеленский присвоил государственные награды более ста выдающимся украинкамНовая песня вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях.
Группа рассказала, что полностью переписала песню, с которой выступит на песенном конкурсе. Это и не понравилось многим комментаторам.
По их словам, первая версия песни «Шум» звучала лучше и мелодичнее. Теперь многие комментаторы убеждены, что мелодия не будет такой запоминающейся для иностранцев.
Другие комментаторы остались довольны песней. Они считают, что группа покорит жюри и зрителей конкурса.
Евровидение-2021: что известно
- Конкурс состоится в Роттердаме в мае.
- Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.
- Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.
- Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней «Шум».
На Евровидении-2021 Россию представит певица Manizha.
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