Байопик "Ученик" уже успел вызвал резкую негативную реакцию со стороны штаба Трампа.

Кинокомпания Briarcliff Entertainment представила первый трейлер скандального фильма "Ученик" (The Apprentice), рассказывающего о молодых годах миллиардера и 45-го президента США Дональда Трампа. Произошло это всего за несколько часов до дебатов республиканца Трампа против демократки Камалы Харрис в рамкох новой предвыборной гонки в Штатах.

События фильма разворачиваются в 1970-х годах в США и описываются его создателями как исследование силы и амбиций в мире коррупции и обмана, как история наставника и протеже, повествующая о происхождении знаменитой американской династии. Он раскрывает моральную и человеческую цену культуры, определяемой победителями и проигравшими.

Роль Дональда Трампа в фильме исполнил исполнитель роли Зимнего солдата в киновселенной Marvel и номинант на "Золотой глобус" за сериал "Пэм и Томми" Себастиан Стэн, а обладатель премии "Эмми" за сериал "Наследники" Джереми Стронг сыграл его наставника в начале его политической карьеры Роя Кона. Номинантке на "Оскар" за роль в фильме "Борат 2" Марии Бакаловой досталась роль первой жены миллиардера Иваны Трамп.

Режиссером фильма выступил шведский режиссер иранского происхождения Али Аббаси, чей последний фильм "Убийца "Священный паук" был выбран номинантом от Дании на "Оскар 2024" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Также в активе режиссера премия "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2018 года за фильм "На границе миров".

Сценарий к фильму совместно с Аббаси написал американский писатель Габриэль Шерман – автор скандального бестселлера "Самый громкий голос в комнате: как гениальный, напыщенный Роджер Эйлс создал Fox News – и разделил страну".

Премьера фильма состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, где он боролся за главную награду – "Золотую пальмовую ветвь". Картина получила скорее положительные отзывы критиков, которые особенно хвалили актерскую игру Стэна и Стронга, а также изображение расцвета мышления "победителей и проигравших" в Америке 1980-х.

При этом "Ученик" вызвал резкую негативную реакцию со стороны представителей штаба Трампа, которые грозились подать в суд на создателей фильма и сделать все, чтобы он не смог попасть на экраны.

Тем не менее, фильм все же выйдет в прокат в США уже 11 октября 2024 года, за месяц до второй попытки 78-летнего Дональда Трампа побороться за пост президента США. Покажут ли "Ученика" в кинотеатрах Украины, пока неизвестно.

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