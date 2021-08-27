Вся творческая команда группы вакцинирована от коронавируса.

Американская рок-группа Kiss отменила запланированные выступления в Пенсильвании из-за подтвержденного COVID-19 у вокалиста Пола Стэнли.

Об этом сообщает TMZ.

По словам близких музыканта, Пол был вакцинирован и чувствует себя хорошо, несмотря на положительный результат на COVID-тест.

В это время группа находилась в Пенсильвании с гастролями. Из-за COVID-статуса Стэнли артистам пришлось прекратить выступления.

Читайте такжеВышел первый трейлер биографической драмы о принцессе Диане "Спенсер"Ранее в соцсетях ходили слухи, что концерт отменили из-за якобы болезни сердца Стэнли, но представители Kiss информацию опровергли, ответив, что "это не тот случай".

Сам Стэнли назвал якобы сердечный приступ "бредом". Звезда отметил, что здоров, как бык. Просто получил подтверждение инфицирования коронавирусом.

"Друзья! Я в порядке! Не в интенсивной терапии! Мое сердце ежедневно тянет 26 миль на велосипеде. Не знаю, откуда это взялось, но это полный бред", – говорится в твите знаменитости.

В этом месяце у Kiss – много выступлений по штатам США. Следующий концерт музыкантов запланирован в Северной Каролине. Представитель группы пообещал вскоре предоставить дополнительную информацию о гастролях рок-исполнителей, отметив, что каждый член творческой команды вакцинирован от COVID-19.

Изданию ответили, что музыканты работали в специальных пузырях, чтобы исключить заражение коронавирусом. Кроме того, у Kiss есть штатный работник из протокола безопасности COVID-19, который следит за соблюдением всех рекомендаций ВОЗ.

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Автор: Иван Бойко