Пока имя нового ведущего не названо.

Церемония вручения наград кинопремии "Оскар" в этом году может пройти с ведущим.

Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на слова главы развлекательного подразделения телеканала ABC Крейга Эрвича. С 2019 года, после того, как комик Кевин Харт отказался от этой роли из-за скандала с обвинениями в гомофобии, церемонии проходили без ведущего.

Эрвич объявил о том, что у церемонии вновь будет ведущий, во время виртуального пресс-тура ABC. Кто претендует на эту роль, он не сообщил, но пообещал вскоре поделиться подробностями.

Читайте такжеОскар-2022: украинский фильм "Плохие дороги" не попал в шорт-лист премии94-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств пройдет 27 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Кинопремия "Оскар"

Премия Американской академии кинематографических искусств, с 1940-х годов известная как "Оскар", создана в 1929 году, и в настоящее время является одной из самых престижных кинопремий в мире.

Эта награда традиционно вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре Dolby, и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.