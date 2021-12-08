"Плохие дороги" уже попали в лонг-лист премии.

Украинский фильм "Плохие дороги" Наталки Ворожбит попал в лонг-лист кинопремии "Оскар". Он может побороться за победу в номинации "Лучший иностранный фильм". Войдут ли "Плохие дороги" в шорт-лист премии мы узнаем 21 декабря 2021 года.

Читайте такжеПопулярная южнокорейская группа BTS взяла музыкальную паузуМеждународная премьера фильма "Плохие дороги" состоялась 3 сентября 2020 года на Венецианском кинофестивале в конкурсной программе Международных Критиков недели, где лента не выиграла, но получила поощрительную награду. В украинский прокат фильм вышел 20 мая 2021 года.

Сюжет. Пять разбитых дорог. Пять реальных историй Донбасса и украинских военных. Тех, чья жизнь проходит с обеих сторон линии разграничения. Истории о любви, ненависти, доверии, измене и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных.

Напомним, ранее режиссер фильма Наталка Ворожбит рассказала УНИАН, как снимали кинокартину "Плохие дороги", почему фильма вообще могло не быть, и "отпустила" ли ее тема войны на Донбассе после того, как был смонтирован последний кадр.

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Автор: Диана Могилевич