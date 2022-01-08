В Майами в возрасте 94 лет умер Сидни Пуатье, первый в истории актер-афроамериканец, получивший "Оскара" за лучшую мужскую роль.
Свой "Оскар" Пуатье получил в 1963 году за роль в фильме "Полевые лилии". В этой картине он сыграл чернокожего главного героя середины века, взаимодействовавшего с религиозной Америкой, еще не забывшей законы о сегрегации, сообщает Би-би-си.
Первая номинация Пуатье на премию американской киноакадемии была еще раньше, в 1958 году, за фильм "Не склонившие головы". С 2012 года Пуатье был старейшим из ныне живущих лауреатов премии в этой категории.
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"Мы потеряли икону, героя, бойца, национальное достояние… Покойся с миром и воскресни во славе, сэр Сидни", - написал в Facebook заместитель премьер-министра Багамских Островов Честер Купер.
У Пуатье было двойное гражданство Багамских островов и США.
Пуатье традиционно играл роли чернокожих героев в фильмах о расовой сегрегации в 1960-х, например, в "Клочке синевы" режиссера Гордона Ралфа, или "Угадай, кто придет к обеду?" (1967), где белая девушка представляет консервативным американским родителям своего чернокожего парня.
После завершения актерской карьеры Пуатье стал режиссером. Он снял девять фильмов, начав в 70-е, в основном это фильмы комедийного жанра.
В 2009 году тогдашний президент США Барак Обама удостоил его Президентской медали Свободы, высшей гражданской награды страны.