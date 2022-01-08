С 2012 года Пуатье был старейшим из ныне живущих лауреатов премии в категории за лучшую мужскую роль.

В Майами в возрасте 94 лет умер Сидни Пуатье, первый в истории актер-афроамериканец, получивший "Оскара" за лучшую мужскую роль.

Свой "Оскар" Пуатье получил в 1963 году за роль в фильме "Полевые лилии". В этой картине он сыграл чернокожего главного героя середины века, взаимодействовавшего с религиозной Америкой, еще не забывшей законы о сегрегации, сообщает Би-би-си.

Первая номинация Пуатье на премию американской киноакадемии была еще раньше, в 1958 году, за фильм "Не склонившие головы". С 2012 года Пуатье был старейшим из ныне живущих лауреатов премии в этой категории.

Читайте такжеУмер обладатель премии "Эмми" актер Питер Сколари

"Мы потеряли икону, героя, бойца, национальное достояние… Покойся с миром и воскресни во славе, сэр Сидни", - написал в Facebook заместитель премьер-министра Багамских Островов Честер Купер.

У Пуатье было двойное гражданство Багамских островов и США.

Пуатье традиционно играл роли чернокожих героев в фильмах о расовой сегрегации в 1960-х, например, в "Клочке синевы" режиссера Гордона Ралфа, или "Угадай, кто придет к обеду?" (1967), где белая девушка представляет консервативным американским родителям своего чернокожего парня.

После завершения актерской карьеры Пуатье стал режиссером. Он снял девять фильмов, начав в 70-е, в основном это фильмы комедийного жанра.

В 2009 году тогдашний президент США Барак Обама удостоил его Президентской медали Свободы, высшей гражданской награды страны.

Вас также могут заинтересовать новости: