Режиссером ленты выступил Хоаким Роннинг известный по "Пиратам Карибского моря: Месть Салазара".

Спустя 40 лет после выхода первого научно-фантастического фильма "Трон" студия Disney представила первый трейлер триквела "Трон: Арес", главную роль в котором сыграл Джаред Лето ("Морбиус", "Особняк с привидениями"). Лента стала третьей во франшизе боевиков и увидит мир уже в этом году.

В трейлере показаны эпические сцены, где главный герой Арес (Джаред Лето) на мотоцикле убегает от полиции. Он использует световой лазер, чтобы оторваться от правоохранителей и перерезает пополам их авто. В ролике изображен контакт человечества с существами искусственного интеллекта.

На видео можно увидеть воздушные бои между самолетами из реального и цифрового миров. В конце ролика звучит голос Джеффа Бриджеса, который снова перевоплотился в Кевина Флинна. Он говорит: "Готов? Потому что возврата не будет".

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Также в ленте снялись Эван Питерс ("Люди Икс", "Дэдпул 2"), Грета Ли ("Человек-паук: Через вселенные"), Джиллиан Андерсон (сериалы "Сексуальное образование", "Совершенно секретно"), Джоди Тернер-Смит, Кэмерон Монаган, Сара Дежарден, Хасан Минхадж и другие.

Режиссером картины выступил Хоаким Роннинг известный по культовому фильму "Пираты Карибского моря: Месть Салазара". А сценарий к новому боевику написал Джек Торн, который прославился благодаря нашумевшему сериалу от Netflix "Переходный возраст".

"Трон: Арес" - это третий полнометражный фильм во франшизе "Трон". Картина станет продолжением "Трона: Наследие" 2010 года, но в то же время будет рассказывать новую историю. В частности, по сюжету, Ареса отправляют из цифрового мира в реальный с опасной миссией. В фильме изображена первая встреча человечества с существами с искусственным интеллектом.

Новая научно-фантастическая лента выйдет в украинский прокат 9 октября 2025 года.

К слову, оригинальный фильм "Трон" 1982 года рассказывал об инженере-программисте Кевине Флинне. После взлома в системе технологической компании он попадает в цифровой мир и сталкивается с программами, которые он помогал разработать. Первую ленту срежиссировал Стивен Лисбергер. Она стала номинантом на "Оскар". Однако для выпуска ее продолжения понадобилось 28 лет. Это был рекордный перерыв между картинами в истории Голливуда.

Сиквел "Трон: Наследие" вышел в 2010-м. Над его созданием работал режиссер Джозеф Косински. В нем рассказывалось о сыне Флинна, который пытался найти своего отца.

Напомним, ранее вышел трейлер перезапуска культовой комедии "Голый пистолет" с Лиамом Нисоном. В украинский прокат фильм выйдет 31 июля 2025 года.

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