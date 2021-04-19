Главную роль исполнит звезда "Хода королевы" Аня Тейлор-Джой.

Режиссёр «Безумного Макса» Джордж Миллер раскрыл ряд деталей сольного фильма о Фуриосе - персонаже фильма "Безумный Макс: Дорога ярости".

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Как сообщает "Игромания" со ссылкой на австралийские СМИ, постановщик видит картину как "сагу", которая затронет несколько лет жизни персонажа. Лента будет обособленной, но обладать знакомыми элементами для фанатов франшизы.

Главную роль исполнит звезда "Хода королевы" Аня Тейлор-Джой. В фильме также появится Крис Хемсворт.

Миллер отмечает, что проекту удалось тронуться с места благодаря стабильности в руководстве Warner Bros. В минувшие годы руководство студии сменялось порядка шести раз, что сказывалось на разработке.

По данным Deadline, грядущий фильм станет самым дорогим в Австралии, принеся экономике страны порядка 350 млн долларов.

Франшиза "Безумный Макс" посвящена миру постапокалипсиса. Первый ее фильм вышел на экраны еще в 1979 году. Последняя на сегодня картина - "Дорога ярости" была выпущена в 2015 году, получив положительные отзывы у критиков и зрителей.

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Автор: Дмитрий Захаров