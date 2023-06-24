Эти киноленты стоит посмотреть каждому.

Если вам в жизни недостаточно мотивации, и вам кажется, что все неприятности случаются только с вами, представляем вашему вниманию подборку фильмов, основаных на реальных событиях. В кинолентах описаны не только истории успеха известных людей, но и жестокие испытания судьбы, с которыми столкнулись герои.

Большие глаза

"Большие глаза" - это фильм режиссера Тима Бертона, основанный на реальных событиях. Он рассказывает историю Маргарет - художницы, которая рисует детей с необычно большими глазами.

Главная героиня начинает свою карьеру, переехав в Сан-Франциско со своей дочерью Джейн. Она страдает от развода и финансовых проблем, но несмотря на это, продолжает рисовать свои уникальные картины. Судьба Маргарет меняется, когда она знакомится с мужчиной по имени Уолтер.

Уолтер предлагает Маргарету вступить в фиктивный брак, чтобы продать ее картины под своим именем и обеспечить ими коммерческий успех. Маргарет соглашается, но обман приводит к неожиданным последствиям.

Сельма

Сюжет фильма "Сельма" описывает борьбу за голосование и равноправие темнокожих граждан в Соединенных Штатах. Главным героем является Мартин Лютер Кинг - известный американский гражданский правозащитник и лидер движения за гражданские права.

Он принимает решение организовать мирный протестный марш от Сельмы до Монтгомери (Алабама), чтобы привлечь внимание к насилию и дискриминации, с которыми сталкиваются темнокожие избиратели.

Эдди Орел

"Эдди Орел" - это фильм, основанный на реальной и вдохновляющей истории Эдди Орела. Фильм рассказывает о пути простого и неуверенного в себе человека, который мечтает стать олимпийским чемпионом. К слову, Орел вошел в историю как первый представитель Великобритании на зимней Олимпиаде в прыжках с трамплина.

Фильм воплощает идею того, что настоящий успех не всегда связан с победой на олимпийской арене, а скорее с преодолением своих собственных ограничений и осуществлением своих мечтаний, невзирая на препятствия.

Социальная сеть

"Социальная сеть" - это драматический фильм, основанный на реальных событиях и режиссёрской работе Дэвида Финчера. Фильм рассказывает о создании и развитии социальной сети Facebook, а также о сложных отношениях между основателями.

Сюжет фильма начинается с университетского студента Марка Цукерберга в Гарварде. Во время сессии он запускает сайт "FaceMash", на котором студенты могут оценивать привлекательность своих однокурсников. Благодаря этому сайту, Марк привлекает внимание бизнесмена Эдуардо Саверина, который предлагает ему помощь в создании нового проекта.

Напомним, "Астероид-сити", "Без обид" и "Памфир" и другие фильмы, которые можно посмотреть на выходных.

Вас также могут заинтересовать новости: