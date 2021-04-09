Клип, несомненно, удивил фанатов творчества поп-исполнительницы. Многие не ожидали увидеть ее в таком образе.

Популярная украинская поп-певица Тина Кароль обескуражила подписчиков своей новой видеоработой - клипом на песню «Хороший парень».

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале звезды.

Читайте такжеДерзкая Тина Кароль представила клип на песню "Скандал" (фото, видео)В кадрах Тина удивила весьма неожиданным перевоплощением - она «замаскировалась» под завораживающе двигающегося парня в балаклаве и спортивной одежде оверсайз.

Затем в видеоряде появляется Кароль в мегасоблазнительном образе - в обтягивающем комбинезоне, подчеркивающем все ее прелести. Кульминация клипа - поцелуй Тины и «хорошего парня», этот момент хочется пересматривать по несколько раз.

Удивили не только образы в этом видеоклипе, но и абсолютно новое звучание Кароль, эта песня вышла танцевальной и совсем не грустной.

Режиссер клипа Инди Хаит говорит: "Я хотел показать, как человек, обладающий сильной харизмой и талантом, даже с закрытым лицом, может держать внимание зрителей на протяжении всего клипа. И подумал, почему бы Тине не предстать в образе парня?".

"Несмотря на всю сложность манеры танца хип-хоп, в клипе Тина снималась без дублера", - добавляет хореограф-постановшик Марина Кушева.

Новый альбом Тины Кароль: что известно

2 апреля Тина Кароль представила свой альбом "Красиво". В нем поклонники творчества артистки услышали совсем новую Тину.

Альбом доступен на всех стриминговых платформах. В него вошли семь треков - "Это любовь", "Хороший парень", "Скандал", "Любовники", "Красиво", "Девочка", "Бегу".

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Автор: Ольга Робейко