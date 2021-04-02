Мегапопулярная украинская певица Тина Кароль представила свой альбом "Красиво". В нем поклонники творчества артистки услышат совсем новую Тину.
Читайте такжеДерзкая Тина Кароль представила клип на песню "Скандал" (фото, видео)О премьере поп-звезда написала на своей странице в Instagram.
"Долгожданная премьера! Наслаждайся альбомом "Красиво". Спасибо всем и каждому, кто вдохновлял меня. Спасибо огромное команде за красивую реализацию", - написала Кароль.
Альбом доступен на всех стриминговых платформах. В него вошли семь треков - "Это любовь", "Хороший парень", "Скандал", "Любовники", "Красиво", "Девочка", "Бегу".
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