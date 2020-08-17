Тина Кароль выпустит со Snoop Dogg сингл Blow Your Mind
12:56, 17 августа 2020Кино и музыка
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Премьера песни состоится 28 августа.
Кароль выпустит трек / instagram.com/lucadayz
Украинская певица тина Кароль выпустит с американским рэпером Snoop Dogg фит.
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Американский артист Luca Dayz опубликовал в Instagram обложку будущего сингла Blow Your Mind.
"3 года с тех пор, как мы начали этот проект. Большое спасибо всем, кто поддержал: артистам, моей команде, авторам песен, продюсерам, инженерам, менеджерам и менеджерам и т.д. И, конечно же, поклонникам", - написал артист.
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