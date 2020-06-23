Обольстительная Тина Кароль и зажигательная сальса: актеры сериала "Великі Вуйки" поделились деталями съемок

В новом сезоне, кроме уже известных и любимых героев, зрителей ждет и появление новых, роли которых, в частности, воплотят на экране популярные звезды украинского шоубизнеса.

На «1+1» продолжаются съемки нового сезона комедийного сериала «Великі Вуйки» о буднях и неожиданных приключениях неугомонных гуцулов Ивана Петрука, Штефка, Боди, Василия Микитюка и их любимых женщин - Галины, Ирки и Марички. Актеры проекта поделились своими первыми эмоциями от встречи на площадке и съемочного процесса.

В новом сезоне, кроме уже известных и любимых героев, зрителей ждет и появление новых, роли которых, в частности, воплотят на экране популярные звезды украинского шоубизнеса. Так, одной из актрис «Великих Вуйок» стала украинская певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль. Артистка говорит, что на съемки в сериале согласилась с радостью. «Великі Вуйки» - это ее первая работа в кадре со времен карантина.

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«Главное - с самого начала правильно настроиться на съемочный процесс, то есть найти тот образ, который соответствует обстоятельствам сюжета. А дальше - просто живешь», - рассказала Тина Кароль в интервью «Сніданку 1+1».

Креативный продюсер и актер Юрий Горбунов (в сериале - Иван Петрук) признался, что сейчас с ним снимают сцены в бассейне. «Сейчас погодные условия благоприятны. Ведь обычно, по законам кино, когда надо снимать жару, то на улице холодно, - и наоборот», - говорит шоумен. Также Юрий Горбунов добавил, что работать над сериалом нелегко. Ведь несмотря на сильную жару, съемочная группа носит маски, в соответствии с условиями адаптивного карантина и для безопасности.

Исполнитель роли Вазгена Арам Арзуманян рассказал, что неожиданные приключения случаются не только по сценарию, но и во время работы над проектом: «Так случилось, что в мой первый съемочный день я хромал, а по сценарию Вазген должен танцевать сальсу. Стоячие сцены я мог стерпеть, а вот танцевать было сложно. Но позже мне принесли обезболивающее, которое, к счастью, подействовало, и через 40 минут я уже зажигал в кадре. Было динамично, ярко и смешно, даже лучше, чем ожидали». Интересно, что ранее актер не пробовал танцевать сальсу, а необходимые движения учил с хореографом уже перед съемкой.

«Комические ситуации на площадке случаются с первого дня. Я в жизни еще тот хохотун. А из-за забавных импровизаций Владимира Горянского, которого я просто обожаю, вообще не могу сдержать смех», - говорит актер Назар Заднепровский, который в сериале играет роль Штефка.

Сам Владимир Горянский (в сериале - Василий Микитюк) признается, что по коллегам из сериала очень скучал. По его словам, после длительного и усиленного карантина все рады друг друга видеть и охотно работают. «Как всегда, нам «везет» - только приступаем к съемке, начинается жара. Когда солнце становится невыносимо палящим, приходится менять локацию с натуры на помещение», - говорит актер.

Инна Приходько (в сериале - Елена) рассказывает, что за время съемок первого сезона очень сроднилась с коллегами по площадке, особенно Лилией Ребрик (Ирка) и Натальей Корецкой (Маричка). «По сценарию, Елена, Ирка и Маричка постоянно называют себя «дівки». И мы так привыкли к этому, что даже в настоящих чатах с актрисами в соцсетях друг к дружке так обращаемся - «дівки». Это весело», - призналась Инна Приходько. Также актриса добавила, что очень удобно работать в уже сформированном из первого сезона коллективе. Например, операторы, режиссеры и актеры друг друга понимают с полуслова.

«После карантина все очень соскучились по съемкам и работают просто неистово, практически с первого дубля все удается, - говорит исполнитель роли Боди Владимир Николаенко. - И в первый день команда была счастлива снова наконец встретиться. Режиссер Митя Шмурак даже подпрыгивал от радости». Также Владимир Николаенко добавил, что новые актеры, в том числе и звезды, сразу замечают и говорят про особо теплую и семейную атмосферу на площадке.

Съемочную площадку «Великих Вуйок» недавно посетил «Сніданок з 1+1». Поэтому воочию увидеть, как создается проект, что происходит за кадром и узнать еще больше интересных подробностей можно в сюжете.

Напомним, по сюжету второго сезона комедийной истории, после того как гуцульская делегация в составе Ивана Петрука, Боди, Штефка и Василия Микитюка в столице добилась строительства в Великих Вуйках дороги, частный инвестор построил отель, и деревня вот-вот может стать европейским курортом. А осуществится ли мечта жителей Великих Вуйок превратить родную деревню в туристическую Мекку, зрители «1+1» увидят в новом сезоне.

Украиноязычный сериал «Великі Вуйки» является собственной разработкой «1+1», а над его производством работает команда «1+1 Продакшн». Съемки ведутся с соблюдением новых требований работы съемочных групп в условиях адаптивного карантина.

Премьера второго сезона сериала «Великі Вуйки» на «1+1» запланирована на осень.

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