Новый трек под названием "Звездочка" вышел в пятницу, 13-го августа.

Популярная украинская певица Тина Кароль и группа KAZKA выпустили совместный трек под названием "Звездочка".

Новая работа артистов опубликована на YouTube-канале Кароль. Это - первая композиция украиноязычного альбома дуэтов "Молодая кровь" к 30-летию независимости Украины.

Читайте такжеЛобода выпустила песню "Vogue" сразу на двух языках - русском и украинском (аудио)По словам Тины, группа KAZKA как никто другой соответствует танцевальному, этническому, легкому настроению песни.

"Саша Зарицкая - единственная исполнительница, которая смогла бы так непринужденно исполнить этот будущий хит, в который я сильно верю", - поделилась Кароль на своей странице в Instagram.

"Недавно я и сама была в роли начинающего артиста. Мы с группой KAZKA прошли недолгий, но тернистый путь. И знаем не понаслышке, как трудно молодым музыкантам доносить творчество до многомиллионной аудитории. Поэтому мы с радостью решили поддержать проект "Молодая кровь" и присоединиться к замечательной инициативе Тины", - говорит солистка группы Зарицкая.

Ранее мегапопулярная группа KAZKA презентовала новую песню "Красивая сердцем", которая стала саундтреком к сериалу "Моя любимая Страшко", он выйдет на канале "1+1".

Автор: Ольга Робейко