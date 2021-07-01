Украинская певица Тина Кароль презентовала новый клип на песню из последнего альбома "Красиво".
В кадре она предстала в сексуальных образах, и прямо-таки соблазняла своих поклонников.
"Движение лифта символизирует подъём наших чувств, когда мы слепо влюбляемся. Песня "Красиво" - это ода смелой девушки, которая любит только потому, что таков ее выбор", - сказала Кароль.
"Очень красиво! Мне жарко немножко! А нет, не немножко! Сильно жарко", "Тина Кароль - это феномен, который необратимо создан, чтобы вдохновлять и удивлять", "Это то, что происходит с нами сейчас. Это совершенно в техническом плане. Это вдохновляет на безумные чувства", - пишут поклонники.
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