В национальный реестр входят ленты с признанным культурным, историческим или эстетическим значением.

Национальный совет США по сохранности фильмов добавил 25 лент в реестр кинокартин, где они будут храниться как национальное достояние.

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В национальный реестр входят ленты с признанным культурным, историческим или эстетическим значением. Главное условие - на момент попадания в список им должно быть не менее 10 лет.

Среди выбранных в 2020 году:

«Темный рыцарь» (2008 год, режиссер Кристофер Нолан)

«Заводной апельсин» (1971 год, Стэнли Кубрик)

«Братья Блюз» (1980 год, Джон Лэндис)

«Шрек» (2001 год, Эндрю Адамсон, Вики Дженсон)

«Саспенс» (1913 год, Филлипс Смолли, Лоис Вебер)

«Хлеб» (1918 год, Ида Мэй Парк)

Список ведут с 1989 года и сейчас там находится уже 800 картин. В Библиотеке Конгресса их хранят в условиях, которые защитят пленки от разрушения.

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Автор: УНИАН