Национальный совет США по сохранности фильмов добавил 25 лент в реестр кинокартин, где они будут храниться как национальное достояние.
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В национальный реестр входят ленты с признанным культурным, историческим или эстетическим значением. Главное условие - на момент попадания в список им должно быть не менее 10 лет.
Среди выбранных в 2020 году:
- «Темный рыцарь» (2008 год, режиссер Кристофер Нолан)
- «Заводной апельсин» (1971 год, Стэнли Кубрик)
- «Братья Блюз» (1980 год, Джон Лэндис)
- «Шрек» (2001 год, Эндрю Адамсон, Вики Дженсон)
- «Саспенс» (1913 год, Филлипс Смолли, Лоис Вебер)
- «Хлеб» (1918 год, Ида Мэй Парк)
Список ведут с 1989 года и сейчас там находится уже 800 картин. В Библиотеке Конгресса их хранят в условиях, которые защитят пленки от разрушения.
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