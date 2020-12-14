Список ведут с 1989 года и сейчас там находится уже 800 картин / фото Dreamworks LLC. / imdb.com

Национальный совет США по сохранности фильмов добавил 25 лент в реестр кинокартин, где они будут храниться как национальное достояние.

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В национальный реестр входят ленты с признанным культурным, историческим или эстетическим значением. Главное условие - на момент попадания в список им должно быть не менее 10 лет. 

Среди выбранных в 2020 году:

  • «Темный рыцарь» (2008 год, режиссер Кристофер Нолан)
  • «Заводной апельсин» (1971 год, Стэнли Кубрик)
  • «Братья Блюз» (1980 год, Джон Лэндис)
  • «Шрек» (2001 год, Эндрю Адамсон, Вики Дженсон)
  •  «Саспенс» (1913 год, Филлипс Смолли, Лоис Вебер)
  • «Хлеб» (1918 год, Ида Мэй Парк)

Список ведут с 1989 года и сейчас там находится уже 800 картин. В Библиотеке Конгресса их хранят в условиях, которые защитят пленки от разрушения.

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Автор: УНИАН