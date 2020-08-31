В воскресенье, 30 августа, на канале "1+1" состоялся первый прямой эфир нового сезона проекта "Танцы со звездами".
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Вели прямой эфир любимцы телезрителей Юрий Горбунов и Тина Кароль, а встречала звездных участников на балконе Наталья Могилевская.
Первый выпуск шоу поразил зрителей появлением мегазвезд украинской сцены и принес несколько сюрпризов: одна из пар не смогла выйти на паркет из-за заражения коронавирусом - это актриса Дарья Петрожицкая и ее партнер Игорь Галуненко.
УНИАН собрал для вас выступления звезд на первом эфире шоу "Танцы со звездами"
Так, первой выступила фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и ее партнер Дмитрий Жук с зажигательным танцем ча-ча-ча (судьи оценили их танец в 21 балл).
Участник группы MOZGI и "Время и Стекло" Позитив со своей парнеркой Юлией Сахневич станцевал венский вальс (они получили тоже 21 балл).
Актер, звезда сериалов "Великі вуйки" и "Скажене весілля" Арам Арзуманян и Тоня Руденко исполнили фьюжн (22 балла).
Реперша alyona alyona вместе со своим партнером Юрием Гуричем исполнила сальсу (они получили лишь 16 баллов).
На паркет вернулась экс-"виагра" Надежда Мейхер, она станцевала румбу с Кириллом Васюком (у пары 26 баллов).
Фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец и Яна Цибульская исполнили вальс и получили 17 баллов за свой танец.
Известный украинский актер Тарас Цимбалюк и Яна Заец за свое контемпорари получили 26 баллов.
Поразила зрителей самбой и певица Санта Димопулос в паре с Максом Леоновым (они получили от судей 28 баллов).
Еще одно возвращение на паркет - Слава Каминская станцевала фокстрот с Дмитрием Дикусаром (20 баллов).
Известный футболист и экс-"холостяк" Сергей Мельник вместе с партнершей Аделиной Дели станцевали танго (их танец оценили в 21 балл).
Произвела фурор во время прямого эфира и беременная на 8-м месяце Илона Гвоздева с Дмитрием Танковичем, исполнив ча-ча-ча (за танец пара получила 19 баллов).
Больные коронавирусом украинская телеведущая Ольга Фреймут и ее партнер Илья Падзина выступили в первом эфире обновленного сезона "Танцев со звездами". Впрочем из-за болезни и необходимости изоляции свой танец пара исполняла во дворе дома телезвезды (их танец судьи оценили в 26 баллов).
Закрыл первый эфир шоу "Танцы со звездами" певец Олег Винник с Еленой Шоптенко, они исполнили танго (25 баллов).
Полное видео первого эфира шоу "Танцы со звездами"
Второй эфир шоу "Танцы со звездами": когда состоится на 1+1
Следующий Прямой эфир "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 6 сентября, в 21:00 на канале "1+1".
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