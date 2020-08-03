Стал известен еще один участник новых "Танцев со звездами"

Рок-певец показал зажигательное видео, в котором уже продемонстрировал, что умеет ритмично двигаться.

Уже этой осенью на телеканале "1 + 1" стартует новый сезон шоу "Танцы со звездами".

Несколько недель в социальных сетях продолжается # танциззиркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

Лидер украинской рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец принял вызов # танциззиркамиchallengе от участника групп MOZGI и "Время и Стекло" Позитива, который тоже выйдет на паркет.

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Рок-певец сообщил о своем участии в "Танцах", разместив на своих официальных страницах в социальных сетях зажигательное видео, в котором уже продемонстрировал, что умеет ритмично двигаться.

"Я участвую в "Танцах со звездами", потому что это вызов! А я очень люблю принимать вызовы, доводя самому себе, что нет ничего невозможного. Самое трудное в этом всем - все! Все самое: начиная с запоминания шагов и содержания осанки в демонстрации того, что ты - как "рыба в воде". Нужно улыбаться, сиять и доносить людям радость, а параллельно думать о поддержке и последовательность движений. Я вообще никогда не воспринимал себя как танцора, но сейчас очень борюсь с самим собой ради крутого результата", - прокомментировал Сергей.

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