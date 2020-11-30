Санина предложили выставить кубки на благотворительный аукцион.

Впервые на проекте "Танцы со звездами" сразу две победительницы — Санта Димопулос и Юлия Санина, - они передадут свои кубки на благотворительность.

Сегодня пары в прямом эфире "Сніданку з 1+1" прокомментировали вчерашние события и решили судьбу заветных кубков.

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"Мне очень приятен такой жест. Я благодарна команде, а главное - зрителям. Я все равно считаю себя серебряным призером, а Санту - победительницей. Мы умеем красиво проигрывать", - сказала Санина.

Санта отметила, что на шоу нет победителей, потому что те, кто пережил эти 14 недель - уже суперпобедители.

"Юля никогда не танцевала, и то, какой рост она показала на проекте - это что-то невероятное", - сказала Димопулос.

После чего Юля Санина предложили выставить кубки на благотворительный аукцион, а вырученные средства отдать на помощь.

"Танцы со звездами 2020": кто победил в шоу

В сезоне 2020 в шоу "Танцы со звездами" победила пара Санта Димопулос-Макс Леонов. Но свой кубок Санта решила отдать Юлии Саниной.

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Автор: Ольга Робейко