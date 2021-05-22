TamerlanAlena представили новый трек о любви без преувеличения под названием "Хочешь".

"Ну как тебя можно не любить?" - ключевой вопрос в новом треке TamerlanAlena, ответ на который влюбленные чаще всего находят не "за", а "вопреки". Песня раскрывает историю пары, у которой чувства переходят из легкой вовлеченности в настоящую большую любовь, но не без препятствий.

"Эта песня о любви, но не той красивой и безмятежной, что описывают в сказках и романтических фильмах, а о реальной. Со всеми странностями и недопониманиями, переживаниями, и, временами, разочарованиями, - рассказали TamerlanAlena. - Это мотив двух влюбленных, один из которых боится признать, что начинает влюбляться, боится ответственности и забот, но всё же не может отречься от своих чувств, каждый раз возвращаясь".

Чувственный характер сингла особенно подчеркнул куплет Тамерлана, где артист зачитал отрывок одной из самых известных лирических исповедей Сергея Есенина "Заметался пожар голубой". Между строк герой признается, что все прошлые увлечения не были настоящей любовью. Только испытав ее самую, он отказался от прежнего образа жизни и готов меняться ради своих чувств.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич