Рейтинг из сотни лучших песен этого жанра составил авторитетный британский музыкальный журнал Metal Hammer.

Хит "Chop Suey!" группы System Of A Down признана лучшей метал-песней 21 века.

Новый рейтинг из сотни лучших метал-песен составил авторитетный британский музыкальный журнал Metal Hammer, который опросил критиков, музыкантов и своих читателей.

System Of A Down соревновались за первое место с песнями таких групп и исполнителей, как Slipknot, Ghost, Trivium, Deftones.

"В значительной степени это одна из немногих песен, которые объединяют поклонников метал-рока во всем мире", - считают в Metal Hammer.

Клип на песню собрал более миллиарда просмотров в YouTube, а сам трек имеет 600 миллионов прослушиваний на Spotify.

Гитарист группы Дарон Малакян в комментарии Metal Hammer отметил, что гордится тем, что творчество System of A Down до сих пор актуально для слушателей.

"Это заставляет меня гордиться тем, что то, что мы делаем, все еще актуально, и что люди по-прежнему обращаются к этому. Но забавно, что эта маленькая песенка, быстро написанная в доме на колесах, стала такой вещью, без которой люди не могут представить свою жизнь. Для меня это что-то особенное", - сказал гитарист.

Кто вошел в первую пятерку, кроме SOAD, не сообщается. Полный список лучших метал-песен по версии Metal Hammer доступен только в печатной версии издания. Но в десятке есть, например, песни групп Nightwish "Nemo" (2004), Gojira "Stranded" (2016) и Rammstein "Sonne" (2001).

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System of a Down: что известно

System of a Down - известная американская метал-группа из Лос-Анджелеса, все участники которой имеют армянские корни. Является лауреатом премии Grammy. Группа была основана в 1995 году и существует до сих пор.

С 1998 по 2005 год группа выпустила пять студийных альбомов, каждый из которых получил платиновый сертификат от RIAA. Самым успешным стал второй альбом - Toxicity - который разошелся по миру 6-миллионным тиражом, а в США стал мультиплатиновым. Общий тираж проданных записей группы достигает 20 миллионов экземпляров.

"Chop Suey!"- первый сингл System of a Down с альбома "Toxicity". Трек был выпущен в 2001 году и получил номинацию на "Грэмми". Рабочим названием песни было "Suicide" ("Самоубийство").

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Автор: Александр Топчий