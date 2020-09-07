Также названы даты проведения фестиваля UPark в Киеве.

Организаторы UPark Festival 2021 назвали даты проведения фестиваля в 2021 году.

Как сообщается на сайте UPark Festival, фестиваль состоится 9-11, 13 и 15 июля в Киеве.

Также стал известен хедлайнер одного из дней фестиваля. Им стала американская группа Deftones. Она выступит 13 июля.

Ранее стало известно, что хедлайнером UPark 11 июля станет группа Gorillaz.

Также организаторы сообщают, что 9 июля 2021 года выступят My Chemical Romance, Sum41 и Neck Deep. 10 июля выступят группы The Offsrping и Zebrahead. 15 июля на сцену выйдут Royal Blood и Twin Atlantic.

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Имена других участников пока держатся в тайне.

Кто такие Deftones

Deftones - американская металл-группа. Она была образована в 1988 году. Хотя музыкальный стиль Deftones базируется на хеви-метале, группа тем не менее испытала влияние самых различных направлений музыки. Изначально группа исполняла музыку в жанре ню-метал, но после издания третьего альбома, White Pony, группа стала экспериментировать с другими направлениями и стилями. Значение группы для метала часто сравнивают с наследием Radiohead в альтернативном роке.

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Автор: Александр Топчий