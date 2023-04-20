Ожидается, что к созданию сериала присоединится писательница Стефани Майер.

Нашумевший фильм "Сумерки" получит новую жизнь. По мотивам истории о вампирах, которую в своих романах описала писательница Стефани Майер, снимут сериал.

Созданием телесериала займется канадская компания Lionsgate Television, которая владеет правами на "Сумеречную" франшизу. Сейчас проект находится на ранее стадии разработки, сообщает издание Deadline.

Известно, что над созданием сериала также будет работать писательница Стефани Майер. Однако кто еще будет привлечен к написанию сценария - не сообщается. По данным издания, компания Lionsgate пока что не начала поиски потенциального дистрибьютора.

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Когда именно начнутся съемки и кто будет играть главные роли - пока что остается загадкой. Однако тот факт, что над созданием сериала будет работать автор вампирской истории, может говорить о том, что он может сохранить основную сюжетную линию.

"Сумеречная сага" - что известно

Напомним, франшиза "Сумерек" состоит из нескольких фильмов. Еще их называют "Сумеречной сагой". В фильмах снимались Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер, Эшли Грин и другие.

Первая часть истории вышла в 2008 году. Вторая часть появилась на экранах в 2009 году, после чего каждый последующий эпизод франшизы выходил каждый год, вплоть до 2013 года. "Сумеречная сага" уместилась в пяти фильмах. Ранее УНИАН рассказывал о забавных киноляпах в "Сумерках", которые не все заметили.

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