28 апреля на основании письма СБУ Минкульт включил рэп-исполнителя в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Окружной административный суд Киева отложил исковое заявление российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (Алишера Валеева) к Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Моргенштерн требовал признать противоправными действия СБУ относительно подготовки документов и обращения в Минкульт о внесении его в "перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".

Кроме этого, российский рэпер просил ОАСК истребовать в СБУ постановление о запрете ему на въезд в Украину. На что в СБУ ответили, что готовы защищать свою позицию.

Читайте такжеВ Одессе остановили продажи билетов на концерт певца – "крымнашиста" - активист"При рассмотрении вопроса открытия производства по указанному иску, суд установил, что исковое заявление подано без соблюдения требований, установленных статьями 160,161 Кодекса административного судопроизводства Украины", – говорится в ответе на запрос Радио Свобода.

В ОАСК отметили, что учитывая это, суд оставил указанный иск "без движения" и установил срок для устранения недостатков.

Концерты Моргенштерна были запланированы на июнь 2021 года в Харькове и Запорожье. Кроме того, первый сольный концерт скандального певца анонсировали во Дворце Спорта в Киеве. За кресло в первом ряду организаторы просили около 5 тысяч гривень.

28 апреля на основании письма СБУ Минкульт включил рэп-исполнителя в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

В комментарии СМИ в спецслужбе уточнили, что рэп-исполнитель "пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ".

Анонс концертов россиянина устроил в сети настоящую "бурю", а он в Instagram заявил, что ему "страшно". Активисты напомнили СБУ, что Моргенштерн ранее засвидетельствовал свою любовь к Путину.

В то же время оккупированный Крым, по словам самого рэпера, он не посещал, чтобы иметь возможность попасть в материковую Украину.

В прошлом году выступление исполнителя в Одессе обернулся скандалом. Моргенштерн со сцены назвал "показухой" объявление траура по случаю страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Автор: Яна Ставская