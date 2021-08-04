Производством фильма занимается студия Warner Bros.

До конца 2021 года начнется производство супергеройского фильма "Синий Жук" по комиксам DC.

Уже известно, что главную роль сыграет актер Холо Маридуэньо ("Кобра Кай"). Кресло режиссера займет Энджел Мануэль Сото.

"Синий Жук" является одним из старейших супергеройских комиксов, который впервые появился в 1939 году.

Интересно, что фильм расскажет о новом персонаже, подростке Джейми Рейесе, силы к которому пришли от таинственного скарабея, который подарил ему мощную инопланетную броню. Отмечается, что впервые этот персонаж появился еще в 2006 году.

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Автор: Диана Могилевич