За лучший сценарий в конкурсе "Горизонты" отметили совместный чешско-словацко-украинский фильм "Цензорша (107 матерей)".

Победителем 78-го Венецианского кинофестиваля в этом году стал французский фильм "Событие" режиссера Одри Диван с Анамарией Вартоломей в главной роли.

Об этом сообщается на странице кинофестиваля в Twitter.

Таким образом, данная картина получила "Золотого льва" - главную награду фестиваля. "Серебряный лев" - гран-при жюри достался итальянскому режиссеру Паоло Соррентино с его фильмом "Рука Бога". За лучшую режиссуру "Серебрянного льва" вручили Джейну Кэмпиону и его фильму "Власть пса" ("Сила собаки").

За лучший сценарий награду вручили Мэгги Джилленхол ("Пропавшая дочь"), лучшей актрисой признали Пенелопу Крус (Параллельные матери"), а актером - Джон Арсилья ("На работе: Исчезнувшие 8").

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Украина на фестивале в этом году была представлена сразу тремя фильмами. В частности, это "Носорог" Олега Сенцова, "Отблеск" Валентина Васяновича и "107 матерей"/"Цензорша". В итоге награду получила третья картина, которую отметили за лучший сценарий в конкурсе "Горизонты". Фильм является общим производством Украины, Чехии и Словакии, режиссер - словак Петер Керекес. Картина рассказывает о событиях, происшедших в одесской тюрьме. Главная героиня Леся, совершив преступление по любви, оказывается с новорожденным ребенком в тюрьме. Фильм основан на реальных судьбах и погружает зрителя не только в драматичную историю борющейся за своего ребенка молодой женщины, но и в прекрасно переданную атмосферу жизни матерей и их детей за решеткой.

Венецианский кинофестиваль стартовал в этом году 1 сентября и продлился в течение 11 дней с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. Жюри этого года возглавил южнокорейский режиссер ("Паразиты") Пон Чжун Хо.

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Автор: Виолетта Орлова