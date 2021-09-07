Фильм снят о враче-добровольца, который пытается приспособиться к мирной жизни по возвращению с Донбасса.

На 78-ом Венецианском кинофестивале сегодня состоится мировая премьера украинского фильма "Отблеск", который соревнуется за главную награду - "Золотого льва".

Об этом сообщает Госагентство по вопросам кино.

Свой фильм режиссер Валентин Васянович посвятил истории врача-добровольца, который возвращается из плена на Донбассе и пытается приспособиться к мирной жизни.

Главный герой пытается найти общий язык с бывшей женой и 12-летней дочерью, травмированной смертью близкого человека на войне.

Также появился первый трейлер фильма:

Читайте такжеНа Венецианском кинофестивале ожидается напряженная борьба за главный призГлавные роли в ленте исполнили Роман Луцкий, Ника Мыслицкий, Надежда Левченко, Андрей Римарук и Илья Шульга.

Напомним, что 78-й Венецианский кинофестиваль стартовал 1 сентября и продлится 11 дней. Из-за карантина действует ряд ограничений: масочный режим, наличие COVID-сертификатов у участников и половинная загруженность кинотеатров.

Украина представлена ​​сразу тремя картинами, созданными при государственной поддержке. Кроме "Отблеска", это "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорка" Петера Керекеша (совместно со Словакией и Чехией).

Автор: Станислав Кожемякин