Дамиано Давид встречается с моделью Джорджией Солери уже четыре года.

Вокалист итальянской группы-победителя "Евровидения-2021" Maneskin Дамиано Давид рассказал о девушке, с которой встречается уже много лет.

Об этом шла речь в интервью членов группы изданию Vanityfair.

22-летний итальянец, который разжег сердца миллионов зрителей "Евровидения", наконец подтвердил, что имеет вторую половинку. С мая Дамиана буквально преследуют, чтобы сфотографировать его девушку.

Известно, что отношения влюбленная пара не афишировала, артист почти не показывался с избранницей, его Instagram наполнен в основном общими фотографиями коллег по группе.

Читайте такжеAC/DC выпустили зрелищный клип на песню witch's SpellТолько недавно папарацци удалось поймать на камеру итальянца с незнакомкой, с которой он общался на террасе кафе.

"Папарацци были у меня под домом утром и вечером. И так, после четырех лет отношений я упомянул ее имя. Папарацци под моим домом до сих пор, но мне по крайней мере не надо ничего скрывать", – ответил он.

Незнакомкой оказалась популярная итальянская инфлюэнсерша Джорджия Солери. В профиле в Instagram она отметила, что любит позировать, есть традиционную пасту аматричану и поддерживает феминизм.

Ранее таблоиды писали о якобы романе Дамиана Давида и украинской исполнительницы и солистки группы Go_A Екатерины Павленко из-за того, что те в Роттердаме горячо поддерживали друг друга. Впрочем, украинка опровергла слухи, заявив, что у итальянца есть девушка, поэтому она "не хочет влезать в эти отношения". В сети фанаты до сих пор публикуют рисунки Давида с Павленко.

Группа рокеров Maneskin с песней "Zitti E Buoni" отпраздновала победу в песенном конкурсе Евровидение-2021, набрав 524 балла. Популярность к итальянцам пришла после победы в талант-шоу "X Factor" 2017 года.

Украинские исполнители Go_A хоть и заняли пятое место, однако возглавили музыкальные чарты стриминговых сервисов.

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Автор: Яна Ставская