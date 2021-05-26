Песня Go_A заняла первое место в рейтинге мировых трендов Spotify

Коллектив с композицией "Шум" занял пятое место на Евровидении.

Песня украинской группы Go_A заняла первое место в рейтинге мировых трендов Spotify. Об этом сообщается на странице группы в Facebook. "ТОП 1 в Spotify. SHUM вышел на 1 место в рейтинге мировых трендов! Продолжаем шуметь", - написали музыканты. Евровидение-2021 В ежегодном песенном конкурсе Евровидение-2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней Zitti E Buoni.

Стоит отметить, что именно Maneskin пророчили победу букмекеры.

Украинский коллектив Go_A с композицией «Шум» в рейтинге букмекеров занял 4 место, но в итоговом подсчете занял пятое. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Людмила Жерновская

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