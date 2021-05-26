Выступление группы на конкурсе / фото Reuters
Песня украинской группы Go_A заняла первое место в рейтинге мировых трендов Spotify.
Об этом сообщается на странице группы в Facebook.
"ТОП 1 в Spotify. SHUM вышел на 1 место в рейтинге мировых трендов! Продолжаем шуметь", - написали музыканты.
Евровидение-2021
- В ежегодном песенном конкурсе Евровидение-2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней Zitti E Buoni.
- Стоит отметить, что именно Maneskin пророчили победу букмекеры.
- Украинский коллектив Go_A с композицией «Шум» в рейтинге букмекеров занял 4 место, но в итоговом подсчете занял пятое.
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